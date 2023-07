Jeune retrouvé mort dans sa chambre à Ziguinchor: la thèse du suicide se confirme

L'hypothèse de la mort par suicide se conforte plus dans l'affaire du jeune retrouvé mort dans sa chambre à Ziguinchor. Dans son quartier Castor, les suspicions s'orientent plus vers le suicide. D'autant plus qu'il a été retrouvé suspendu à une corde nouée autour du cou. De son vrai nom Mamadou Dia, surnommé Mama, il était selon les témoignages un des membres fondateurs de l'ASC Castor quartier où il habite. Mama a été retrouvé pendu dans sa chambre par un jeune. Celui qui a découvert son corps est venu l'informer qu'un client était à sa recherche. Le jeune et l'un des voisins de Mamadou Dia vont découvrir le corps sans vie du réparateur de télévisions et de téléphones portables.





La thèse de cette mort par suicide est sur toutes les lèvres. Un des amis a appris selon les informations, " que Mamadou ou Mama pour les habitués, lui avait confié vouloir mettre fin à sa vie, car il a trop de problèmes ". D'ailleurs, selon des jeunes du quartier, il avait perdu le téléphone d'un militaire dans son atelier. Ce soldat lui mettait la pression réclamant sans arrêt son téléphone. Mama avait tenté par tous les moyens de régler ce cas en vain. De bonnes volontés sont intervenues pour demander à ce militaire de voir comment régler cette affaire à l'amiable. Il aurait reçu une plainte liée à cette histoire de téléphone perdu.