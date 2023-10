Joal et kayar: La gendarmerie brise le rêve de 51 migrants et saisit 4,7 millions f cfa

Dans sa dynamique de lutte contre l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a interpellé 51 candidats entre Joal et Kayar, dans la période du 18 au 21 octobre 2023, a appris Seneweb auprès de la Divcom.











En effet, les brigades territoriales de Joal et Kayar ont respectivement appréhendé 02 et 49 candidats. Au total, il s'agit de 51 candidats interpellés dont 05 organisateurs, 05 Gambiens, 03 Guinéens et 01 malien, selon les services du Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.