Joal : le pêcheur traite son père d’homosexuel et menace de le tuer

Le pêcheur de Joal Ousseynou Niane a été déféré au parquet de Mbour pour violence à ascendant et menace de mort. Son père, Omar Niane, la soixantaine, a porté plainte contre lui après qu’il a promis de lui ôter la vie et l’a taxé d’homosexuel.



Tout a commencé en haute mer. Une altercation oppose Ousseynou Niane à certains de ses collègues pêcheurs à bord de la pirogue de son père. Il insulte de mère ses vis-à-vis et les traite de tous les noms. Omar Niane intervient pour calmer les esprits.



Le mis en cause de tourne vers lui et l’abreuve d’injures. Poussant le bouchon plus loin, il brandit un couteau et rue vers son père en le traitant d’homosexuel. Les autres pêcheurs s’interposent.



À la fin de la marée, le sexagénaire est conduit chez lui sous bonne escorte de ses employés. Le lendemain, Omar Niane reprend service au quai de pêche de Joal. Son fils, armé d’un couteau et d’un gourdin, revient à la charge. Il est alerté par les cris des témoins de l’assaut de son enfant.



Mais trop tard, Ousseynou Niane fait passer à son père un sale quart d’heure avant l’intervention des autres travailleurs du quai de pêche. D’après L’Observateur, qui relaye cette affaire, c’est à ce moment-là que Omar Niane décide de se rendre à la brigade de Joal de porter plainte contre son fils.



Face aux enquêteurs, ce dernier reconnaît les faits mais pointe la responsabilité de son père. Il affirme qu’il le violente depuis qu’il a divorcé avec sa mère. Au terme de sa garde à vue, Ousseynou Niane a été déféré au parquet de Mbour.