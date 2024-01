Journée brassards rouges à la sphère ministérielle de Diamniadio : Le collectif des agents envisage une grève générale

Des instructions ont été données par le président de la République, le 23 décembre 2023, pour une prise en compte des préoccupations du collectif interministériel. D'ailleurs, ces agents attendaient une réponse du Premier ministre, conformément à ces instructions.







Malheureusement, expliquent-ils dans une note rendue publique, l’audience avec le secrétaire général du gouvernement s’est soldée par une insatisfaction. « Le SG adjoint du gouvernement nous a informés qu'il est venu nous écouter et va par la suite rendre compte fidèlement au Premier ministre », mentionne le texte.





Suffisant pour que ledit collectif tienne une journée de port de brassards rouges suivi d'un rassemblement à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Cette manifestation, disent-ils, va permettre de revenir avec la presse sur la rencontre tenue le jeudi 25 janvier 2024 avec le cabinet du Premier ministre présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement.





En effet, ces agents trouvent le comportement du gouvernement « bizarre et incompréhensible, car tout le travail de déblayage a été déjà fait lors des deux rencontres faites avec le cabinet du président ».





D’ailleurs une grève générale dans toute l'Administration sera déclenchée le 11 février 2024. Et le collectif est catégorique : « La seule chose que nous attendons, c'est de nous dire si oui ou non nos points de revendication sont pris en compte. Ce dilatoire de l'État ne présage rien de bon car nous estimons qu'il veut gagner du temps ».





C’est pourquoi ils se disent déterminés et engagés à poursuivre la lutte. Et c’est pour cette raison qu’ils ont décidé de rencontrer tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle de février 2024 pour discuter avec eux de leurs préoccupations. « Certainement Amadou Ba étant candidat va recevoir le collectif », souligne le communiqué.





Pour rappel, le collectif composé de plus de 30 000 agents concernés par la plateforme revendicative fera une déclaration officielle après avoir rencontré tous les candidats. Le collectif estime que ses revendications sont légitimes et doivent être prises en compte par le gouvernement. Il reste ouvert au dialogue et pense que l'autorité suprême, à savoir le président Macky Sall, va les recevoir.