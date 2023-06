Journée de l'Enfant Africain : Coumba Gawlo Seck récompense les meilleurs élèves du Camp Abdou Diassé

À l'instar de la communauté internationale, la Diva Coumba Gawlo a célébré ce vendredi 16 juin la Journée internationale de l'enfant africain à l'école élémentaire Camp Abdou Diassé, où la chanteuse a fait une partie de ses études. Une cérémonie de sensibilisation sur les droits et devoirs de l'enfant et de remise de cadeaux à des élèves méritants étaient les activités phares de cette Journée.





Avec sa fondation "Lumière pour l'enfance", Coumba Gawlo a remis un grand lot de matériels informatiques et y compris des livres et des moyens qui permettront aux élèves et aux enseignants d'être dans de très bonnes conditions. La chanteuse a saisi l'occasion devant la presse pour adresser un message fort aux enfants sur l'importance de l'éducation. Selon elle, les enfants d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain. "C'est à l'instant qu'il faut les recadrer en leur donnant tous les moyens nécessaires pour qu'ils réussissent", a-t-elle ajouté.