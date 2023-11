JOURNEE DES FORCES ARMEES A ZIGUINCHOR : LES JEUNES INVITES A S'UNIR AUTOUR DES IDEAUX DE LA NATION

La journée des Forces Armées a été grandement célébrée à Ziguinchor en présence des toutes les Forces de défense et de sécurité établies dans cette région et d’une franche de la population notamment la jeunesse. Pour cette année 2023 le thème choisi est : « Les Forces Armées au cœur de la cohésion sociale ».





Un thème déjà ancré et vécu au sein des Forces armées, selon le colonel Yakhya Diop, commandant la zone militaire n°5. « Les Forces armées constitue un modèle de cohésion sociale. Une entité où tout le monde trouve sa place, toutes les couches des sociétés sont représentées. Tous les gens sont figés par l’uniforme et le service de la Nation », a dit le commandant de la zone n°5.





Le colonel Yakhya Diop a invité la jeunesse de Ziguinchor à s’unir autour des idéaux qui fondent la nation sénégalaise. Quelques soient les ambitions, tous doivent œuvrer pour garantir une stabilité sociale du pays, a affirmé le colonel Diop.





Malgré l’insécurité qui régnait à Ziguinchor avant la longue accalmie notée ces dernières années et le vent de paix qui y souffle, la population est restée attachée à son armée et toutes les Forces de défense et de sécurité, a salué le colonel Yakhya Diop. Une situation qui donne un caractère beaucoup plus spécifique à cette Journée des Forces armées, dans la mesure où la quasi-totalité des Fds est représentée dans cette région. Ces Fds ont célébré ensemble cette journée, à la satisfaction du com-zone. Le colonel Yakhya Diop espère qu’avec la population de Ziguinchor les Fds, les autorités administrative, religieuse et coutumière et tous les partenaires la paix définitive va régner davantage dans cette région et la stabilité totale va être recouvrée dans cette partie Sud du Pays.