Journée du 8 Mars : Les femmes de Bignona invitées à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat agricole

"L'entrepreneuriat agricole, un moyen d'autonomisation économique de la femme". Tel a été le sous-thème choisi par la coordination du Projet 1000 femmes, une organisation féminine de la région de Ziguinchor, pour la célébrer la Journée internationale des femmes.





Pour le point focal genre de ce programme, les femmes doivent s'investir davantage dans l'entrepreneuriat agricole, malgré les enjeux et les défis. Et les autorités ont été invitées à soutenir et aider davantage les femmes à atteindre cet objectif.





Le lycée agricole Émilie Badiane de Bignona a servi de cadre pour abriter la célébration de cette journée. Cela tombe bien, car l'établissement est spécialisé dans l'agriculture.

Une manière aussi d'encourager et sensibiliser les jeunes filles sur l’entrepreneuriat agricole, d’après Mariama Diallo, point focal genre du Projet 1000 femmes.





Selon la sociologue, les jeunes filles doivent comprendre que l’entrepreneuriat agricole n'est pas seulement "une affaire d’hommes". Les femmes doivent aussi aller vers l'information pour mieux entreprendre. Étant donné qu'il y a beaucoup de structures qui œuvrent dans ce sens, Mariama Diallo invite ses sœurs à aller vers elles pour bénéficier des financements. Dans ce dessein, un travail de sensibilisation doit être fait, tout en exhortant les autorités à aider et soutenir les femmes à mener à bien leur projet agricole.





La réussite du genre, un élément majeur







Pour la coordonnatrice de la cellule genre du lycée agricole, Néné Sané Diatta, cette journée est "une mise en relief des droits de la femme". Et sur cette longue liste des droits des femmes, l’entrepreneuriat agricole et l'autonomisation de la femme restent des leviers incontournables du développement économique.



La coordonnatrice de faire comprendre que la question du genre "n'est pas une concurrence entre l'homme et la femme. C'est une recherche de prise en charge d'un déséquilibre entre l'homme et la femme".