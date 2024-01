Journée Internationale de la Douane : Les chiffres de la performance qui nous proviennent du Sud

À l'instar de la communauté internationale douanière, la Direction régionale Sud de la Douane a célébré le 27 Janvier la journée internationale dédiée aux soldats de l'économie. L’occasion a été saisie par le colonel Malang Diédhiou pour dévoiler les performances de 2023 de la Direction régionale Sud, couvrant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.





" La Direction régionale Sud a contribué modestement pour un montant global de 5.109.766.088 F CFA sur un objectif global annuel de 4.189.000.000 F CFA, soit une hausse de 920.766.088 F CFA pour l'année 2023 ", a déclaré le Colonel Malang Diédhiou.

En 2022, les recettes s’élevaient à 3.339.421.665, la comparaison entre les deux dernières années fait ressortir une marge de progression de 1.770.344.423.

Les recettes ordinaires dont l’objectif annuel était de 3.562.049.598 F CFA, 4.326.134.677 francs CFA ont été collectés soit une hausse de 764.085.079 francs CFA.





Au-delà de ces chiffres 1.673 affaires liées aux recettes contentieuses ont été enregistrées par la Direction régionale de la Douane Sud en 2023. Le montant total des recettes, les amendes et ventes, ont généré une manne financière de 783.631.411 francs CFA sur un objectif global de 623.783.400, soit une hausse de 159.848.011 F CFA.





Ces recettes contentieuses comparées à celles de 2022 établies à 576.734.574, ont connu une augmentation de 206.896.837 F CFA.

La lutte contre le trafic de drogue





La Douane est également engagée dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de la drogue. C’est ainsi qu’elle a saisi 2 kg de cocaïne en 2023. Dans le cadre de cette lutte 489,8 kg de chanvre indien ont été saisis, contre 63 kg en 2022, a mentionné le colonel Malang Diédhiou, soit 426,8 kg de plus.





Les soldats de l'économie ont également contribué à la préservation de la santé des populations. Elle a prévenu l’introduction de faux médicaments d’une valeur de 42.355.700 francs CFA.





Ces statistiques financières démontrent les nombreuses et différentes missions, de la Douane et la contribution significativement qu'elle apporte aux efforts attendus des régies financières pour l’atteinte des objectifs de développement du pays et notamment dans la mobilisation des recettes budgétaires.

Cette journée internationale de la Douane célébrée à Ziguinchor a été présidée par le Gouverneur de la région Mor Talla Tine. L’autorité administrative a félicité la Direction Régionale Sud de la Douane pour cette contribution financière importante, son rôle dans la protection de la santé des populations entre autres.





Le Gouverneur Mor Tall Tine a magnifié la collaboration des forces de défense et de sécurité (FDS) partenaires privilégiés historiques et les autres partenaires privés.





En outre, le chef de l'Exécutif régional a exhorté les populations " à soutenir de façon franche et sincère l'action des forces de défense et de sécurité ".





Le Gouverneur a également soutenu que les citoyens ont un rôle important à jouer dans le cadre du partenariat privé avec la Douane. Ces populations peuvent permettre à l'administration des douanes d'avoir des renseignements et des informations pour mettre hors d'état de nuire les personnes tentées de commettre des forfaits.





Cette journée internationale de la Douane a pour thème : " la Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs ".