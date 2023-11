Journée mondiale de l'enfant à Yeumbeul : Les marraines de quartier engagent le combat contre la malnutrition

Journée mondiale de l

La journée de l'enfant a été célébrée le 20 novembre 2023, dans la banlieue dakaroise. Le thème de cette édition pour porte sur "Les conseils et éducation en allaitement et alimentation du jeune enfant pour prévenir la malnutrition". Au cours de cette rencontre les ''Badiène Gokh'' ou les marraines de quartier de la commune de Yeumbeul Nord, dans le département de Keur Massar ont réaffirmé leur volonté d'accentuer la sensibilisation afin de réduire l'incidence de la malnutrition.





L’un des objectifs, c'est de prendre en charge les enfants malnutris. Pour identifier rapidement les enfants atteints de malnutrition et assurer leur croissance, les marraines de quartier préconisent les visites à domicile. Les cas critiques identifiés sont référés aux structures sanitaires.





La marraine de quartier "badianou Gox Mariama Ba ,"affirme que la diversification alimentaire et la promotion de la consommation d’aliments locaux pourraient constituer une approche pour améliorer l’alimentation et la santé infantile’’ .





Selon elle, les relais communautaires et les marraines de quartier sont à pied d'œuvre afin de lutter contre la malnutrition des enfants dans cette zone de la banlieue.