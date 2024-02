JOURNÉE VILLE MORTE: Un mot d'ordre largement suivi à Thiès

À Thiès, la «journée ville morte» décrétée ce mardi 27 février 2024 sur toute l’étendue de territoire national, par la plateforme Aar Sunu Élection, pour protester contre «la confiscation de la volonté populaire» et exiger «le strict respect de la légalité constitutionnelle et du droit des citoyens», a largement été suivie. Surtout dans certains secteurs comme la justice, l'éducation et dans les collectivités territoriales.







Au niveau des établissements scolaires, de l'élémentaire à l'université Iba Der Thiam (UIDT), en passant par le moyen secondaire, les enseignants ont boudé les cours. Les élèves ont rebroussé chemin dès 8 h.





Par contre, les commerces et les transports ont fonctionné correctement. À la gare routière de Dakar et au niveau des marchés Central, Moussanté, Grand-Thiès et Kheulga, les commerçants et autres transporteurs, «du fait d'un déficit de communication», disent-ils, n'ont pas respecté le mot de ordre. Ils ont vaqué correctement à leurs occupations, mais disent «être pour la lutte jusqu'au bout».