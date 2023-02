Justice : « Azoura Fall » et Baba Gueye envoyés en prison

La liste s’allonge. Assane Gueye dit « Azoura Fall » et Baba Gueye ont passé leur première nuit en prison. A la suite de 2 informations judiciaires demandées par le Parquet, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet d’instruction.





Libération, qui donne l’information, rappelle que le premier, qui porte toujours le drapeau nationale derrière le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est visé pour offense au chef de l’État, Macky Sall, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles. Arrêté par la Dic, à la Patte d’Oie, Assane Gueye, 33 ans, a reconnu, face aux enquêteurs, être l’auteur de la vidéo dans laquelle il accusait les gendarmes d’avoir voulu assassiner l’opposant. Une vidéo tournée, selon lui, au retour de Mbacké dans la nuit du 10 au 11 février.





Selon le journal, le prévenu, interpellé sur ses accusations, a soutenu avoir été emporté par l’émotion durant son « live ». Par rapport aux propos tenus contre le Président Macky Sall qualifié de « Badola » et « Nafekh », le mis en cause a présenté ses plates excuses, en déclarant avoir agi par fougue de jeunesse. Il a confié s’être rendu compte ultérieurement de la gravité de ses propos, raison pour laquelle il a supprimé la vidéo en cause de sa page « Tik tok ». Malheureusement, poursuit-il, celle-ci avait été déjà diffusée par les internautes sur les réseaux sociaux.





Le second, Baba Gaye, 29 ans, est poursuivi pour outrage à l’institution judiciaire, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, entre autres chefs d’accusation. Celui qui se dit étudiant a été cueilli samedi dernier, par la Dsc à Tambacounda, près du marché central. Avant d’être transféré à Dakar.