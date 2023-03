Justice : Nit Dof et Fadilou Keïta, les dossiers bougent

Les partisans du leader de Pastef, Ousmane Sonko, défilent dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, dans la dynamique de boucler l’instruction, souligne les Echos, dans son édition de ce vendredi 10 mars.