Kaffrine : des infrastructures de Promovilles d’un coût de plus 5 milliards F CFA sortent de terre

La coordinatrice nationale du Programme Promovilles, Astou Diokhané Sow a tiré un bilan satisfaisant de la construction des infrastructures dans la région de Kaffrine. Le taux d’exécution est de l’ordre de 30 %. La livraison des infrastructures est prévue avant la fin du mois de septembre 2024.



Au total, le Programme de Modernisation des villes (Promovilles) a injecté 5, 07 milliards de F CFA à Kaffrine. Il s’agit de 6,7 km de voirie avec notamment 9 tronçons, 3 infrastructures communautaires et de l’appui institutionnel.



La coordinatrice nationale accompagnée du maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow ,du gouverneur de la région , du préfet a effectué une visite de chantier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de Promovilles. Ce programme a bénéficié du concours de la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique (BADEA).



Les 6, 7 km de voirie avec des éclairages traversent 12 quartiers de la ville. « Tous les tronçons ont été ouverts. Nous sommes à un taux d'exécution de 30% avec un coût global de 5 milliards de francs CFA. Et, nous notons un engagement de l'entreprise pour achever les travaux dans un délai assez court, d'ici à la fin du mois de septembre 2024 », a déclaré la coordinatrice, Astou Diokhané Sow.



Prenant la parole, le Maire de la ville de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow a salué l’engagement de la coordinatrice de Promovilles et de ses équipes pour la mise en œuvre efficace de ces projets lancés, l’année dernière.



Les populations rencontrées, notamment le chef de quartier de Diamagueune, Baye Serigne Salane, sont revenues sur le caractère participatif du projet avec leur implication.



Déjà les changements sont visibles. Une superficie de 38900 m2 a été pavée par 287 jeunes de la localité engagés dans le cadre du programme ‘’XËYU NDAW ÑI’’.