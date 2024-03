Kaffrine: Les habitants du quartier Mbamba sous la hantise de l'insécurité

Depuis un certain temps, le quartier Mbamba situé dans la commune de Kaffrine, est confronté à un problème d’insécurité. Plusieurs maisonnées ont été attaquées par des individus non identifiés, qui profitent de la pénombre de la nuit pour faire leur sale besogne.





En conséquence, des dizaines de chèvres et des animaux domestiqués ont été emportés chez plusieurs familles. Et plusieurs plaintes ont été déposées à la police en attendant que les hommes de tenue puissent mettre la main sur les malfaiteurs.