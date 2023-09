Kafountine : 57 candidats à l’émigration irrégulière interceptés par la gendarmerie

Au moins 57 candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtés, mardi et mercredi, dans les localités de Kafountine et Abéné (sud-ouest) au moment où ils s’apprêtaient à embarquer dans des pirogues pour rejoindre le large, a appris l’APS du maire de Kafountine, David Diatta.





‘’Un premier groupe de 23 candidats à l’émigration irrégulière a été intercepté dans la nuit de lundi à mardi et un autre dans la nuit de mardi à mercredi à Kafountine et Abéné. On dénombre parmi les jeunes arrêtés quatre filles, deux Sénégalaises et deux Gambiennes’’, a-t-il indiqué lors d’un entretien téléphonique.





Le maire de Kafountine a, dans le même temps, fait savoir que de nombreux autres jeunes ont réussi à prendre la fuite lors de l’opération menée par la gendarmerie.