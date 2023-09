Kaolack : 7 accidents, près de 100 victimes, dont un mort

Sept accidents de la circulation sont enregistrés à Kaolack pendant le Gamou international de Médina Baye.





On dénombre au moins 92 victimes, dont un décès. C'est du moins le bilan tiré par le capitaine Djibril Sall, commandant le groupement d'incendie et de secours n°3 (zone Centre), dans le cadre de la couverture sécuritaire.





Il faut noter que la "la brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est engagée, depuis le 25 septembre, pour assurer les secours et la protection contre les incendies et périls de toute nature".