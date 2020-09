Kaolack : Des centaines d'hectares d'arachide et de mil inondées à Gandiaye

Fortes pluies à Kaolack, les champs inondés

Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de Kaolack n'ont pas épargné les champs, notamment plusieurs champs d'arachide et mil dans certains villages de la commune de Gandiaye où les paysans n'ont que leurs yeux pour pleurer.





Abdou Aziz Ndiaye, président du comité inter villageois des producteurs de Thiomby-Gandiaye, venu constater les dégâts dans les champs, a souligné que plus de 100 hectares sont inondés, que les dégâts sont catastrophiques. Il affirme qu'ils sollicitent de l'aide auprès de l'Etat et auprès des organisations paysannes telles que le CCPA et autres afin que ces derniers leur viennent en aide pour une solution.