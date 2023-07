Kaolack : La mairie offre des équipements de protection aux agents

La mairie de Kaolack a procédé, aujourd’hui, à la remise d'équipements de protection aux agents municipaux, afin d’assurer la collecte des recettes, le ramassage des ordures et parer aux inondations. Le matériel est composé de moto-Jakarta et de motopompes.





Selon le secrétaire général Mbaye Ngom, cet équipement va faciliter le travail des agents. ‘’Le maire Serigne Mboup a toujours voulu mettre le personnel dans de bonnes conditions, afin d’aboutir à des résultats positifs. Le chef de service recettes et son équipe et celle de la perception ont fait un excellent travail. Il décide d’encadrer le personnel’’, dit-il.







Il signale que Serigne Mboup vient encore doter le personnel de matériel pour les accompagner. ‘’Aujourd’hui, c’est plus un complément, depuis le mois de mars, une campagne préhivernale, de curage des canaux. Malgré les pluies, il n’y a pas eu de dégâts ni de sinistres. Nous ferons tout pour ne pas avoir de sinistres’’, a-t-il promis. Il fait part d’un marché de 620 millions F CFA et l’entreprise Kelimanse est chargée de faire le curage des canaux. L’entreprise a lancé la fabrication des dalles. Le maire a donné des instructions et nous exécutons’’, annonce-t-il.