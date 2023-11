Kaolack - Prise en charge des victimes de violences : Les capacités des acteurs de la prévention et les procédures de prise en charge renforcées

Le renforcement de capacités des acteurs intervenant dans la prévention et les procédures de prise en charge des victimes de violences. L’initiative a pour objectif de contribuer à l’éradication des violences sexuelles et à l’application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie en zone urbaine et périurbaine.