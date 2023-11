Kaolack : Un mort suite à un choc entre un camion et une moto Jakarta

Un mort et un blessé. C’est le bilan d’un choc entre un camion et une moto Jakarta. Le drame a eu lieu hier matin vers le pont Serigne Bassirou Mbacké ex Niorot.







Selon les témoins, le camion, qui sortait de la ville de Kaolack, a violemment heurté la moto qui avait à bord deux personnes. Malheureusement, le passager a perdu la vie.





Quant au conducteur de la moto, il se trouve actuellement à l'hôpital pour des soins.