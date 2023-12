Kara, Ndella,… et le prochain scandale

La pouponnière de Ndella Madior Diouf s’appelle ‘’Keur Yeurmandé’’ et jusqu’à récemment, elle passait pour un havre de paix pour les nouveau-nés, grâce à une communication bien menée par la fondatrice. Mais depuis la publication de vidéos montrant des enfants malades et chétifs, la pouponnière passe pour un purgatoire pour nourrissons.





En plus des bébés en très mauvais état, le journal L’Observateur qui parlait de deux morts dans ses précédentes éditions, annonce une liste de victimes beaucoup plus longue de six morts portant les noms de personnalités. Ndella signait les actes de décès et à travers sa structure SOS Santé et El Sène, animateur à Saphir Fm, se chargeait de l’inhumation. Aujourd’hui, la pouponnière est fermée et les 48 bébés évacués dans des structures de santé.





Depuis que les vidéos ont été publiées et la section de recherche activée, l’affaire défraie la chronique. Les révélations se succèdent les unes après les autres et chacun exprime sa rage, sa révolte, son indignation. Mais ce sera pour un instant d’émotion et l’opinion ainsi que l'État passeront à autre chose.





Certes entretemps, Ndella Madior Diouf sera certainement envoyée en prison ainsi que ses complices. Mais quid de ceux qui souffrent actuellement dans un isolement parfait, parce que l’Etat a oublié sa mission de contrôle. Des structures peuvent ainsi opérer en toute illégalité dans des conditions nébuleuses sans que les autorités compétentes ne pensent à aller jeter un coup d’œil.





Il y a quelques années, c’est Serigne Modou Kara qui était à la Une. En fin 2020, ‘’l’horreur’’ a été découvert dans 4 centres de redressement du guide religieux. La gendarmerie qui avait sorti un communiqué parlait « de séquestration, de maltraitances, voire de torture » sur un groupe d’individus âgés entre 17 et 42 ans dont une majorité de jeunes. «Les stigmates des sévices corporels sont visibles sur les corps des victimes, dont certains semblaient avoir perdu la raison », ajoutait le gendarmerie. Comme chez Ndella, chez Kara aussi, il était question de plusieurs morts (17, selon la presse) durant les deux dernières années précédant la découverte, avec une dernière victime enregistrée trois jours avant l’intervention des hommes en bleu.





Mais contrairement à Ndella, Kara n’a jamais été inquiété. Il a été mis hors de cause, en dehors du fait qu'il est le responsable moral. Le journal L’Obs parlait même de pression sur les enquêteurs.





En fait, au-delà même de ces cas de scandale, l’Etat donne l’impression de ne mener aucune politique de protection des enfants. On réagit en fonction des critiques venues de l’extérieur généralement, le gouvernement américain en particulier. Ainsi, on procède de temps à autre à des opérations qui visent essentiellement les enfants dans les rues, que l’on qualifie d’ailleurs abusivement d’enfants-talibés, si l’on sait que tous ne sont pas des talibés.





Sur des milliers d’enfants, la Direction de la protection de la petite enfance en capture quelques dizaines devant les caméras. Ils sont soit rapatriés chez eux, lorsqu’il s’agit d’étrangers, soit rendus à leur famille ou placés sous protection. Une poignée de maîtres coraniques se déclarent candidats à un retour au village avec riz, sucre et matelas. Et l’affaire au close, jusqu’à la prochaine médiatisation.





Il faudrait sans doute rappeler à l’Etat que la prise en charge des droits de l’enfant est plus complexe qu’une opération de communication ou un coup médiatique ciblant les enfants dans la rue. Il faut des structures publiques de prise en charge. Et lorsque des entités privées sont autorisées, un contrôle strict doit se faire.