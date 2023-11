Kébémer : Des manifestants, qui réclament la restitution de leurs terres, dispersés avec des grenades lacrymogènes

Un litige foncier de 250 ha oppose les habitants du village de Gad Kébé à Ara Nationale.







En effet, les populations de ce village situé à quelques kilomètres de Kébémer accusent Ara Nationale d'avoir accaparé 250 ha de leurs terres, notamment des champs.





Sortis pour manifester leur colère, ils ont été dispersés par les forces de l’ordre avec des tirs de grenades lacrymogènes. Ce qu'ils dénoncent.





Les habitants de cette localité invitent le chef de l'État à se prononcer sur cette affaire avant que l’irréparable ne se produise.