Kédougou : 20 tonnes de cyanure détournées d’un convoi en partance pour Sabodala









Les populations de Kédougou ne dorment plus que d’un seul œil. Et pour cause !





Depuis l’annonce de la présence du cyanure dans la commune, c’est la psychose chez les populations. Il y a quelques de jours, huit containers de cyanure devaient être acheminés à Sabodala. Mais un container a mystérieusement disparu entre Mako et Sabodala. Des sources concordantes révèlent que le container contenant la substance toxique aurait été frauduleusement soustrait du convoi de huit containers, pour être acheminé dans la commune de Kédougou.





Aujourd’hui, les populations de la commune qui vivent avec 20 t de cyanure dissimulées on ne sait où ne dorment plus que d’un seul œil.





L’enquête ouverte par le procureur de la République a permis de mettre la main sur une partie des mis en causes. Le reste de la bande en fuite est activement recherchée.





Pour l’heure, les rumeurs sur les dangers de cette substance toxique sont devenues les sujets de conversation dans toute la commune.