Kédougou : attaque à main armée à Saraya

Une attaque à main armée a eu lieu ce dimanche entre deux villages de Saraya (Kédougou). Les malfaiteurs ont braqué un véhicule et dépouillé les passagers. D’après un témoignage recueilli par IRadio, ils ont emporté de l’argent, des téléphones portables et d’autres objets de valeur.



«Un homme qui tentait de résister a été sévèrement frappé», souligne le témoin de la radio. Ce dernier ajoute que deux véhicules qui roulaient sur le corridor Dakar-Bamako et qui ont refusé de s’arrêter devant les assaillants ont reçu de ces derniers des tirs de pistolet.



Alertée, la gendarmerie s’est déployée sur les lieux de l’attaque. Mais les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite, d’après le témoin. Qui signale qu’il n’y pas eu de perte en vie humaine et que les populations réclament plus de sécurité dans la zone.