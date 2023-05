Kédougou : Dakar Dem Dikk lance deux nouvelles lignes

Bonne nouvelle pour les populations du Sud. Après les liaisons du nord, c’est au tour de la ville de Kédougou d’accueillir les bus de la société générale de transport public. Dakar Dem Dikk, a officiellement lancé ce mardi 16 mai 2023 au cours d’une cérémonie, les liaisons du Sud pour faciliter les déplacements dans la ville de Kédougou (sud-est), en vue d’accompagner le gouvernement dans sa politique de désenclavement du territoire national.





Il s'agit de la ligne urbaine de Kédougou qui doit relier l’aéroport de Kédougou à l’hôpital régional Amath Dansokho, en passant par la gendarmerie. Le quartier Fadiga sera également relié à Samécouta Diakha par une autre ligne et les lignes qui vont relier la ville de Kédougou à Saraya et à Salémata.







Selon le premier adjoint au maire de Kédougou, Olivier Bangar, « la mise en circulation de ces lignes intérieures est un ouf de soulagement pour l’ensemble des populations de la commune de Kédougou, car elles ont longtemps souffert des contraintes liées au déplacement dans la ville de Kédougou, a-t-il déclaré lors du lancement de ces nouvelles lignes, en présence de plusieurs chefs de quartiers.







A la tête d’une forte délégation de la compagnie publique de transport, Abdou Salam Tandian a soutenu que « la direction générale de Dakar Dem Dikk va continuer la politique de désenclavement du territoire national en mobilisant encore plus de bus dans toutes les régions du Sénégal après les liaisons du nord », dit-il.







Et d’ajouter : « Nous sommes à Kédougou aujourd’hui pour ouvrir toutes les lignes du sud. Et le Sénégal ne se limite pas à Dakar et les besoins de mobilité si on a pas besoin de l’extérieur de Dakar ce n’est pas le contraire. L’ambition du Directeur Général Ousmane Sylla est d’assurer l’interconnectivité des capitales régionales du sud et de l’inscrire dans la durée et dans l’efficacité » a précisé Abdoul Salam Tandian, directeur de Sénégal Dem Dikk et directeur commercial, marketing et communication de Dakar Dem Dikk Dem Dikk.