Kédougou - Début de l’hivernage : Le Sud est arrosé par une forte pluie

C’est hier dimanche aux environs de 2 h du matin qu'une forte pluie s’est abattue à nouveau sur toute la région de Kédougou qui a enregistré ainsi les quantités d'eau suivantes : Dans le département de Saraya : 14,3mm; dans la commune de Sabodala: 27mm; à Salémata, 15,1 mm; Dakatély: 12,0. Dans le département de Kédougou: 32,5mm à Bandafassi et 20 mm à Kédougou.Avec une moyenne de 20,15mm, les pluies utiles consacrant le démarrage effectif des activités agricoles sont bien réelles dans cette partie du Sud-Est du Sénégal.Suffisant pour que le directeur régional du développement rural de Kédougou (DRDR) annonce que. Il d’inviter les paysans à s’atteler rapidement à l’acquisition des intrants.Daouda Anne de souligner :C’est la raison pour laquelle il est recommandé aux producteurs de commencer les semis directs en attendant les labours dans la mesure où la terre est bien mouillée pour faciliter une telle opération.Les prévisions pluviométriques de cette année sont surtout favorables aux paysans qui pourront profiter de la précocité des pluies dans certaines zones pour espérer de meilleures récoltes avec des variétés à cycle long, car plus la saison des pluies démarre tôt, plus l'année est longue et favorable pour les agriculteurs.