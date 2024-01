Kédougou : Des individus mettent le feu à des câbles haute tension

Une partie de la population de Kédougou n'a pas pu suivre la dernière rencontre opposant le Ghana au Cap-Vert. Et pour cause ! Une défaillance sur le réseau électrique a plongé une partie de la ville de Kédougou dans le noir. Une défaillance due à l'acte d'inconnus qui ont mis le feu sous le canal pour endommager les câbles haute tension reliant le lycée technique et Lawoul Tamba. Les équipes de la SENELEC sont à pied d'œuvre pour restaurer la fourniture de l'électricité dans les ménages.