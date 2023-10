Kedougou : Des résultats très encourageants obtenus dans le cadre du PACASEN en quatre ans

Mis en place pour soutenir la mise en œuvre de l’Acte 3 de la Décentralisation et renforcer le développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales, le PACASEN a permis de prendre en charge le relèvement du niveau d’équipement des communes pilotes de Kédougou par la construction d’infrastructures de base. Une équipe du Pacasen, conduite par le responsable de la Cellule de communication de l’ADM, Elhadji Alassane Diallo, et Amicolé Séne chargée de multimédia, a visité les réalisations du programme dans le département de Kédougou.





Les communes de Kédougou, Salémata et Saraya, toutes chefs-lieux de Département, sont les principales bénéficiaires du PACASEN dans la région de Kédougou. Cet outil, mis en place par le gouvernement du Sénégal pour soutenir la mise en œuvre de l’Acte 3 de la Décentralisation et le renforcement du développement de leurscapacités de gouvernance et de financement, fait son bonhomme de chemin dans cette partie orientale du pays. « De manière générale, le PACASEN se porte bien dans la région de Kédougou. Depuis le démarrage du programme, nos trois collectivités bénéficiaires atteignent chaque année toutes les CMO programmées et les IDP qui ne concernent que la commune de Kédougou », fait savoir le Directeur de l’Agence régionale de développement (ARD) de Kédougou.





Les allocations des ressources aux collectivités territoriales pilotes, rappelle M. Cissokho, sont annuellement assujetties aux respects de ces CMO et IDP. Et l’ARD n’est pas étrangère à cette réussite, car assurant de manière continuelle, le volet Coaching territorial continu (CTC). En effet, plusieurs actions de coaching ont été menées au niveau des collectivités territoriales pilotes et celles-ci leur ont permis d’améliorer leurs performances, de renforcer leurs capacités dans la planification, la budgétisation et la mise en œuvre de leurs projets d’investissement.





De même, le PACASEN promeut l’approche participative qui consiste à impliquer la population dans la gestion des affaires locales, à l’informer et la faire participer au processus décisionnel dès le début et tout au long des différentes étapes de conception et de mise en œuvre des investissements communaux.





Ces quatre dernières années, le programme a donné aux collectivités territoriales pilotes une bonne assise financière. Il leur a permis de relever leur niveau d’équipement par la construction d’infrastructures de base, de renforcer leur capacité d’intervention pour mieux assumer les missions qui leur sont dévolues à travers le Code général des collectivités territoriales qui sont des missions extrêmement importantes, et qui visent à satisfaire les aspirations des populations.







Ainsi, depuis le début du programme, les communes de Kédougou, Saraya et Salémataont reçu d’importantes dotations qui ont permis de réaliser des projets qui concernent différents secteurs tels la santé, l’éducation, l’hydraulique, l’énergie, la jeunesse, les sports, l’agriculture, les infrastructures marchandes,entre autres. Ces différents projets, assure le Directeur de l’ARD, ont amélioré considérablement le cadre de vie des populations. « Dans le domaine de l’éducation, ils ont permis d’éliminer les abris provisoires et d’améliorer l’environnement scolaire des apprenants.





Dans le domaine de la santé, les conditions de soins ont été améliorées et dans le secteur agricole, les groupements de femmes ont été appuyés pour leur permettre de s’autonomiser à travers le développement de leurs activités maraîchères.





Les domaines de l’hydraulique et de l’énergie n’ont pas été en reste. Ils ont permis un meilleur accès à l’eau potable et à l’électricité à des populations vulnérables », fait savoir M. Cissokho qui renseigne que pour l’exercice 2023, les trois collectivités territoriales bénéficiaires ont reçu des dotations consistantes (221.827.327 FCFA pour Kédougou contre 70.146.126 FCFA pour la commune Saraya et autant pour la commune de Salémata). Ces ressources allouées aux collectivités territoriales leur permettront de porter haut la barre des réalisations et d’améliorer davantage les conditions de vie de leurs populations.