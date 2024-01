Kédougou : Le Maire Ousmane Sylla célèbre La fête de fin d’année 2023 avec ses jeunes partisans

Comme il est de tradition, le maire de la commune, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla a célébré la fête de fin d’année ce 31 décembre 2023 à la place de nos morts.





L’édile de la ville a décidé de communier et de partager ce moment aussi solennel avec sa jeunesse qui est massivement sortie pour célébrer les premières heures de l’année nouvelle. Un concert des artistes locaux a accompagné les premiers et bons moments de cette nouvelle année 2024. Un acte bien apprécié par les populations locales. Selon elles, ce geste raffermit les liens et renforce la confiance mutuelle entre l’édile de la ville et la population.





Ousmane Sylla a ainsi souhaité ses meilleurs vœux à la communauté et réaffirme son engagement à soutenir la politique de développement de l'État.