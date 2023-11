Kédougou : Trois morts dans le chavirement d’une pirogue à Bantaco

Le bilan du chavirement d’une pirogue à Bantaco est lourd. Il fait état de trois morts et d’un rescapé. Ces malheureux étaient partis à la recherche de bois mort, depuis dimanche dernier.



C’est en pleine nuit que leur embarcation s’est renversée sous l’effet du courant d’eau.



Alertées par le rescapé, les populations ont avisé les éléments de la brigade de gendarmerie de Mako qui se sont déployés sur les lieux pour les constats d’usage.



Avec l’appui des éléments de la 62 ème compagnie d’incendie et de secours de Kédougou, des recherches ont été menées pendant trois jours.



Hier lundi, deux corps sans vie ont été repêchés et acheminés à la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.



Le troisième corps sans vie retrouvé ce mardi a été inhumé sur place à cause de son état de décomposition avancé.



Le rescapé, qui a disparu dans la nature, fait l’objet d’une recherche des éléments de la brigade de gendarmerie de Mako qui ont ouvert une enquête.