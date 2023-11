KEDOUGOU : Un braquage fait trois blessés grave, des téléphones et de l'argent emportés

Les bandes armées ont repris du service après quelques mois d'accalmie. C'est à quelques encablures de la commune de Kédougou sur l'axe menant à Itato que des individus encagoulés et lourdement armés de coupe-coupe, de gourdins et de fusils ont fait irruption. Ils ont intercepté plusieurs conducteurs de motos qui se rendaient au travail parmi eux deux frères pêcheurs, Baye et Ibrahima Traoré qui se qui étaient en route vers Itato. Ils ont été sommés de se coucher à terre sous la menace des armes. Les frères Traoré qui sont tombés dans les filets des malfrats seront violemment tabassés. Le petit frère Baye Traoré s'en est tiré avec une blessure à la tête et une fracture du bras, son grand frère et une autre victime ont été blessés. L'attaque a eu lieu le mercredi entre 4 heures et 5 heures du matin