Kédougou : Un marabout lui réclame du sang, l'orpailleur viole une fillette de 3 ans pour…

Les faits se sont déroulés à Bantaco, un site d'orpaillage situé à 35 Km environ de la commune. Dans la nuit du samedi au dimanche dernier, un orpailleur âgé de 25 ans n'a pas trouvé mieux que de jeter son dévolu sur une fillette de 3 ans en la violant. Interpellé par les hommes en bleu, il a vite fait de reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Le mis en cause établi à Bantaco a justifié son acte par le fait qu'il voulait avoir beaucoup d'or. Et sur conseils de son marabout qui lui aurait réclamé du sang issu de viol pour faire de lui l'un des hommes les plus riches qui auraient justifié son acte.