Kédougou : un orpailleur de 70 ans et son épouse de 68 ans arrêtés en possession de 326 comprimés de «drogue des kamikazes»

L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Kédougou a arrêté un orpailleur de 70 ans, Amadou Woury Bah, et son épouse de 68 ans, Maïmouna Bah, pour détention de tramadol. Le couple était en possession de 326 comprimés de cet opioïde «classé dans la catégorie des analgésiques de niveau 2» au même titre que «la codéine, les extraits d'opium et anciennement le dextropropoxyphène».



Selon Wikipedia, le tramadol est surnommé en Afrique «drogue des kamikazes» parce que «Boko Haram en administrerait à des enfants avant de leur faire commettre des attentats-suicides».



L’arrestation de l’orpailleur et son épouse a eu lieu à Bantaco, une localité de la région de Kédougou. Libération, qui donne l’information, signale que les policiers ont saisi en plus sur le couple «42,5 kg de médicaments de variétés différentes destinés au marché noir».