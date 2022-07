Kennedy, Sadate, Bhutto, Boudiaf… : Avant Abe, ces autres responsables politiques tués par balles

Deux fois élue Première ministre du Pakistan (1988 à 1990 et 1993 à 1996), et première femme de l'ère contemporaine à avoir dirigé un pays musulman, Benazir Bhutto, de retour d'exil, est assassinée en pleine campagne électorale dans un attentat-suicide le 27 décembre 2007.

Selon la version la plus communément acceptée, un assaillant lui a tiré dans le cou après un meeting avant de déclencher sa charge explosive à proximité de son convoi, tuant 24 autres personnes. Le président d'alors, le général Pervez Musharraf, est soupçonné d'avoir pris part à une conspiration contre sa rivale politique, ce qu'il a toujours nié. Exilé à Dubaï, la justice pakistanaise l'a déclaré en 2017 "fugitif" dans le procès du meurtre de Mme Buttho.

Jovenel Moïse, 2021





Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est tué par balles au milieu de la nuit dans sa résidence privée à Port-au-Prince par un commando armé composé de 28 hommes qui se font passer pour des agents de l'Agence américaine antidrogue.





Trois des assaillants sont tués et une vingtaine d'individus dont 18 anciens militaires colombiens sont arrêtés. Un an après, le mystère perdure quant aux commanditaires et motifs de l'attaque.