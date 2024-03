Keur-Ayip: Deux étrangers arrêtés en possession de 11 kg de cocaïne pure et 200 grammes de cannabis

Keur-Ayip: Deux étrangers arrêtés en possession de 11 kg de cocaïne





La Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, dans la Région douanière du Centre, a saisi onze (11) kilogrammes de cocaïne et deux cent (200) grammes de cannabis, ce mardi 5 mars 2024.



C'est aux environs de 13 heures que les agents, procédant à une fouille sur un véhicule de marque Toyota Fortuner immatriculé à l'étranger, ont découvert un sachet contenant du cannabis.





"Sur la base de plusieurs autres critères de risque, les agents ont décidé de soumettre le véhicule à un examen par scanner mobile. Ce processus a permis de détecter onze (11) paquets de cocaïne, d’un poids total de 11 kg, dissimulés dans les portières du véhicule. Un test de confirmation effectué par la DOCRTIS a confirmé que la drogue saisie était de la cocaïne pure. Vingt (20) comprimés de TNT ont également été découverts lors de la fouille. La contre-valeur totale de la saisie est estimée à 890 millions de francs CFA. Les deux transporteurs, de nationalité étrangère, ont été arrêtés", a informé la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes.



La Division a également fait savoir que le scanner mobile utilisé pour détecter les drogues saisies fait partie des tout derniers équipements acquis grâce au Programme de Modernisation de l'Administration des Douanes (PROMAD).





"En plus des moyens roulants et navals, le Directeur général, Dr Mbaye Ndiaye, a procédé au déploiement de moyens de contrôle non intrusifs ultra-modernes (notamment des scanners fixes et mobiles) afin de gagner en célérité dans le traitement des marchandises et de déjouer les modes opératoires des criminels. Face aux menaces sécuritaires émergentes, l'Administration des Douanes s'engage résolument, conformément à la nouvelle vision de sa direction générale, à augmenter les moyens humains et matériels de ses unités afin de lutter efficacement contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée", selon le communiqué reçu par Seneweb.