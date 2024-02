Keur Balla village : 1 043 parcelles divisent le maire de Tivaoune Peulh et le Collectif des propriétaires de terrains de Benoba Café





La tension était vive à Keur Balla village, ce mercredi 28 février, entre le Collectif des propriétaires de terrains de Benoba Café (lac Rose) et des gros bras. La cause ? Un conflit foncier opposant les habitants et le maire de Tivaoune Peulh.





Lors d'une déclaration à la presse tenue sur le site en question, 350 propriétaires ont annoncé leur intention de protéger leurs terrains face aux prédateurs fonciers. "Un beau jour, des destructions de biens, clôtures, bornes et onglettes y sont constatées", martèle Omar Ly.





Pour lui, "trois agents de la DESCOS de Rufisque ont débarqué de la voiture d’un nommé Mouhamed Ndiaye, du maire et du commandant de la brigade de Niaga hors de sa zone, à l’insu de celle de Keur

Marième Mbengue, commandant qui était passé vers 1 h 30 pour nous avertir de la venue de ces agents. L’agent nous dit que cette partie de l'extension du village de Keur Balla est un domaine privé

TF 12589/R où la société dénommée DMS a un bail en cours de 9 ha. C’est un abus de pouvoir de DMS et de son propriétaire qui est le maire de Tivaoune Peulh".





En conséquence, les habitants ont décidé de recourir à la justice pour résoudre cette affaire. Il convient de rappeler que ces derniers ont toujours manifesté leur opposition et ne comptent pas baisser les bras jusqu'à gain de cause.





"On a déjà engagé le combat juridique. Malheureusement, il ne veut pas lâcher prise. Il insiste toujours alors que Mame Sokhna Diop a dit clairement que c'est le président de la République qui l'a octroyé ces terres, mais il n'ose pas montrer les papiers. Nous, nous avons publié tous les documents nécessaires. Il est hors de question de baisser les bras",déclare El Hadj Moussa Traoré.





Malgré les efforts consentis par ces familles pour pouvoir obtenir un toit, nombre d'entre elles pourraient perdre leurs terrains. Une affaire qui plonge les acquéreurs dans l'angoisse et la peur.





Les familles dénoncent ce qu'elles qualifient d'escroquerie organisée. C’est pour cela qu'elles lancent un appel au chef de l’État, aux chefs religieux et coutumiers, et à toutes les personnes vertueuses pour défendre cette fragile frange de la société face à ces prédateurs fonciers. "Et pourtant, en marge de la cérémonie de remise de 1 200 génisses gestantes à haut potentiel laitier le 4 février 2023, le président avait alerté sur ce genre de

pratique. Mais on a l’impression que le maire fait s'en fiche. Des jeunes et des femmes espéraient avoir trouvé un toit, leurs conditions sociales ne leur permettant pas de faire partie du programme des 100 000 logements.