Keur Massar : 4 faussaires arrêtés par la Douane avec un milliard F CFA en billets noirs

Les soldats de l'économie se sont encore illustrés dans la lutte contre le faux monnayage. Les agents du Bureau des investigations financières et de lutte contre les trafics illicites (Bitis) ont démantelé un vaste réseau de faussaires à Keur Massar. Quatre malfaiteurs en possession d'un milliard F CFA en billets noirs ont été arrêtés, selon un communiqué parvenu à Seneweb.



À la suite de l'exploitation d'un renseignement, des agents du Bitis ont infiltré une grosse mafia avant de procéder à l'arrestation de ses membres.