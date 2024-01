Keur-Massar : environ 200 mille personnes seront préservées des inondations grâce au PROGEP

Une mission conjointe de la Banque mondiale et du FND a effectué une visite des chantiers de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (#PROGEP2), ce mercredi 17 janvier 2023, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.





En compagnie du coordonnateur du #PROGEP2, Mamadou Tall, et des techniciens de l’Agence de Développement municipal (#ADM), la délégation a pu apprécier positivement l’état d’avancement des travaux à Keur Massar.





Mise en œuvre par l’Agence de Développement Municipal - ADM Sénégal (#ADM), le PROGEP2 s’inscrit dans la continuité des efforts de lutte contre les inondations initiés ces dernières années par le Gouvernement du Sénégal, et a pour objectif de réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines de Dakar. Il permet également d’améliorer la capacité de planification et de mise en œuvre de pratiques de gestion de ville durable, notamment la résilience aux changements climatiques, dans les zones urbaines sélectionnées.





Le coût total du PROGEP 2 est estimé à 318,1 millions de $US, soit environ 169 milliards de FCFA. « L’ensemble des réalisations physiques projetées du PROGEP 2 permettront de préserver des inondations environ 189 000 personnes dont 50% de femmes pour une superficie totale traitée de 3 600 ha. En outre, sur le plan non infrastructurel, il est attendu de l’intervention du Projet l’amélioration de la capacité de planification et de gestion intégrée des risques d'inondation en milieu urbain à travers, l’adoption par 350 acteurs institutionnels dans les zones d'intervention du projet des outils de planification pour la gestion intégrée des risques d'inondation qui seront développés et, l’accroissement à 80% du taux de lotissements autorisés conformes aux plans d'urbanisme validés dans les zones cibles », a déclaré le Coordonnateur du PROGEP 2, Mamadou Tall.





L’on rappelle que le PROGEP interviendra ,à travers des investissements et d’études stratégiques, dans les communes de Keur Massar Nord et Keur Massar Sud, Jaxaay-Parcelles, Mbao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Whakhinane Nimzat, Djiddah Thiaroye-Kaw, Médina Gounass et Dalifort, Tivaouane Peulh et Sangalkam.