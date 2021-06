Keur Massar : Grande opération de sécurisation de la Gendarmerie 150 personnes interpellées, 14 personnes arrêtées, 12 kg de chanvre indien saisis

Ce samedi 19 juin 2021, la Légion ouest de la gendarmerie a conduit une vaste opération de sécurisation dans les secteurs de Keur Massar, Mbao et Tivaouane Peul. Ce, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance dans cette partie de la banlieue dakaroise.





L’opération qui s’est déroulée de 17 h 30 à 21 h, a permis aux hommes en bleu de passer au peigne la forêt classée de Mbao, les abords du rond-point des stations de Keur Massar, l’unité 11 de la localité, la décharge de Mbeubeuss, le quartier Darou Salam de Tivaouane Peul, sans oublier les bars clandestins qui ont été signalés dans le secteur.





Grâce à la Préparation renseignement de l’espace opérationnel (PREO) qui a précédé l’intervention des forces de gendarmerie dans le département de Keur Massar, les actions menées ont donné des résultats en termes de bilan humain et matériel. En effet, 150 personnes ont été interpellées pour identification dont 02 femmes, 14 personnes réunies en bande organisées ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafic de chanvre indien,12 kilogrammes de chanvre indien saisis dont une partie conditionnée pour la vente de détail. Le tableau de chasse indique également que 357.000 Fcfa ont été saisis au titre des produits issus de la vente de drogue.





Par ailleurs, la gendarmerie magnifie la franche collaboration des populations qui a permis en grande partie de démanteler le vaste trafic de chanvre indien mené tout particulièrement à l’unité 11 des Parcelles Assainies de Keur Massar et dont les auteurs avaient instauré une loi de l’omerta par la terreur en menaçant l’intégrité physique de ceux qui tenteraient de les dénoncer.





Pour la réussite de l’opération, près de 300 gendarmes mobiles et territoriaux provenant de différentes unités de la légion de gendarmerie ouest, ont été mobilisés. C’est ainsi que sous la houlette du Lieutenant-colonel Abdou Mbengue commandant la légion de Gendarmerie Ouest, secondé par le commandant de la compagnie de gendarmerie du département de Rufisque, l’état-major du Haut-commandement de la Gendarmerie a fourni des renforts importants pour appuyer l’organisation de cette opération de lutte contre l’insécurité : il s’agit d’un escadron de la légion de gendarmerie d’intervention (LGI) basée à Mbao avec plus d’une centaine d’éléments mobiles, de deux cellules d’appui du GIGN, des équipes cynotechniques du Groupe Cynophile de la gendarmerie, des éléments du Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) de la gendarmerie, des prélèvements de personnels internes au niveau des unités territoriales des compagnies de Dakar et Rufisque pour armer notamment la cellule judiciaire et des éléments de la brigade de recherches de Dakar ainsi que la Section spéciale de l’Environnement.





A l’image de cette opération de sécurisation, le général de Division Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, a donné des instructions pour que les opérations de sécurisation soient menées régulièrement par toutes les légions de gendarmerie dans leurs secteurs respectifs et sur l’étendue du territoire pour inverser les tendances haussières de la délinquance et de la criminalité.





Il a instruit la Chaine Emploi- Opérations de l’état-major de lui soumettre une directive opérationnelle allant dans ce sens et celui d’intégrer davantage les unités de gendarmerie mobile de la LGI, le Groupe cynophile et le groupement de cavalerie montée dans le cadre de patrouilles de sécurisation préventive quotidienne dans les quartiers isolés et sensibles dans le but de prévenir la délinquance.