Keur Mbaye Fall : enfant retrouvé mort dans une voiture, l’affaire prend une nouvelle tournure

Les habitants de «Cité Poste Alliance» de Keur Mbaye sont en colère. Ils ne digèrent pas l’histoire des deux garçons piégés dans un véhiculé en panne, bâché et stationné devant une maison du quartier. L’un des enfants, Cheikh Ibrahima Fall, 4 ans, a été retrouvé mort et l’autre, évacué dans un sale état, est dans le coma.



Alors que la gendarmerie mène l’enquête pour élucider cette affaire, certains habitants de Cité Poste Alliance ont décidé de régler l’affaire à leur manière. D’après Les Échos, ils tiennent pour responsable du sort des garçons le propriétaire de la voiture de l’horreur. Ce dernier a été brièvement incarcéré avant d’être libéré.



C’est cette libération qui a mis le feu aux poudres. Estimant que leur voisin devait être maintenu en détention, des jeunes du quartier ont attaqué son domicile et l’ont vandalisé.



L’homme visé a dû son salut à l’intervention rapide des gendarmes, qui ont dispersé les manifestants. «Il ne devait pas être libéré, objectent des jeunes qui se sont confiés au journal Les Échos, qui donne l'information. Même s’il n’a pas été pris sur le fait, les deux garçons ont été tout de même retrouvés dans un piteux état dans son véhicule en panne, recouvert littéralement d’une bâche puis immobilisé devant chez lui.»



La gendarmerie poursuit son enquête. Le journal rapporte qu'elle a adressé une dizaine de convocations aux familles des deux enfants. Ces derniers sont invités à se rendre à la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle.



L’enfant décédé a été inhumé ce mercredi au cimetière de Diamaguène Sicap Mbao, selon Les Échos.