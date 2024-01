Keur Mbaye Fall : un chien méchant installe la psychose

Les Échos craint le pire au quartier dénommé Centre avicole de Mbao, situé à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue dakaroise. Le journal renseigne que les habitants y vivent la peur au ventre. Une frayeur due à la présence d’un chien méchant : « L’animal cible les enfants, les attaque et les mord ».



La source rapporte que la bête a déjà fait six victimes dont Moumahed Niang, 6 ans. « Mon fils a été pris pour cible, dimanche dernier, par le chien qui l’a mordu aux fesses. Il traîne une blessure et subit un traitement du Centre des maladies infectieuses », dénonce son père, Baba Niang.



Interrogé par Les Échos, il affirme avoir alerté le délégué de quartier sur cette situation. Ce dernier a interpellé le présumé maître du chien, qui dégage toute responsabilité. « Il a dit avoir trouvé le chien dans le Centre avicole, et que la bête a été élevée par le gardien dudit centre, qui est maintenant parti », indique Niang. Qui annonce une plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle de Mbao, « si les choses restent en l’état. »



« Ce chien est devenu un danger public dans le Centre avicole et les environs. Nous n’allons pas attendre que l’animal fasse d’autres victimes dans le patelin ou que l’irréparable se produise pour réagir. Nos enfants sont en danger », assène-t-il.