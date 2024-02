KHOSSANTO : Des bandits dépouillent des orpailleurs de 7 millions et blessent deux Maliens

Des orpailleurs ont été dépouillés le vendredi 9 février entre 5 heures et 8 heures par des malfaiteurs qui ont emporté une somme d’argent estimée à 7 millions de FCFA, ainsi que des téléphones portables et des grammes d'or. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont blessé deux Maliens.