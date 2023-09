Khossanto : Inhumation dans l’émotion des deux manifestants décédés

Ce fut un moment d’émotion et de tristesse à Khossanto, lors de l’enterrement de Boukary Cissokho et Ibrahim Ouedraogo, lors des manifestations violentes de lundi.



Ils ont été inhumés ensemble ce mercredi aux environs de 17 heures au cimetière de Khossanto devant une foule immense.



Les populations de Khossanto et environs ont rendu hommage aux deux victimes.