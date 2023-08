Kidnapping à Zac Mbao : une cinquantaine d’individus débarquent dans une clinique et enlèvent trois patients

Mercredi 2 août, une scène surréaliste s’est déroulée à la clinique «Khadija» de Zac Mbao. Une cinquantaine d’individus débarquent de trois pick-up dans la structure de santé privée. Vingt d’entre eux sautent des véhicules et neutralisent sans peine le vigile, qui leur demandait l’objet de leur visite. Ils montent ensuite à l’étage et mettent la main sur trois patients et leur accompagnant avant de repartir avec ces derniers à bord de leurs voitures.





D’après L’Observateur, qui a révélé cette affaire rocambolesque, l’opération a duré une dizaine de minutes. Sous les yeux du docteur Mansour Diop, l’administrateur de la clinique, et d’un personnel terrifié.





Le journal rapporte que quelques minutes après cette descente musclée, deux des assaillants sont revenus dans la clinique et ont exigé que leur soient livrés les identités et les motifs de consultation de tous les patients pris en charge durant cette journée du 2 août.

Avait-on affaire à des éléments des Forces de sécurité et de défense (FDS) en civil ? «Ils se sont juste limités à dire : ‘Police nationale’. Ils n’ont montré aucun document», témoigne Dr Diop, impuissant.