KIRENE avec Orange à Tivaouane : Une visite empreinte de solidarité et de prières

Comme chaque année dans le cadre des préparatifs du Gamou, une délégation de KIRÈNE Mobile, entreprise commercialisant la marque KIRÈNE avec Orange s'est rendue ce Samedi 23 Septembre 2023 dans la ville sainte de Tivaouane à la rencontre des différentes familles religieuses.





En témoignage de son engagement envers les populations sénégalaises, la délégation de KIRÈNE Mobile a lors de cette visite, exprimé toute sa sympathie et sa solidarité à l’approche du Gamou. Elle a par ailleurs tenu à s’enquérir des préoccupations sociales des communautés et tenu à effectuer un geste de contribution matérielle pour la réussite de cet événement. C’est un don matériel et une importante dotation en eau et en boisson qui ont été mis à disposition des populations.





Un geste salué par Serigne Mbaye Sy Abdou, Serigne Mansour Sy Abdou, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Khalifa Kounta, porte-parole du Khalife Général de Ndiassane, qui n’ont pas manqué de formuler d’encourager cette initiative et de formuler des prières.