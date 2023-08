Kolda : Après la pluie, les tracas

Gadapara, Sinthiang Tountouroug, Hilele, Silo Nord, Sinthiang Idrissa, sont dans l'eau. Les pluies de ce jeudi ont occasionné des inondations par endroits. Dans ces localités de la commune de Kolda, il est difficile d'accéder dans certaines maisons. Pour ce faire, il faut patauger dans les eaux stagnantes pour entrer. Des rues et ruelles sont envahies par les eaux de pluie. Celle-ci a ouvert ses vannes dés les premières heures de la matinée. Et par intermittence, cette pluie s'est prolongée s'est jusqu'au soir. D'ailleurs ces derniers jours, Kolda continue de recevoir la pluie depuis une semaine avec des quantités plus ou moins importantes. Ce qui constitue un calvaire chez les populations surtout celles des quartiers périphériques. Ici, les chauffeurs de taxi refusent catégoriquement de descendre de la route principale pour entrer en profondeur de ces quartiers populeux où le système d'évacuation des eaux pluviales est un casse tête. D'autres quartiers comme Saré Kémo, Bouna Kane et Bantanguel, le constat est quasiment le même. Ces parties du périmètre communal sont aussi envahies par les eaux de pluie sur certains endroits non moins importants. Seuls les conducteurs de motos Jacarta traversent l'eau pour accéder à certains points au grand bonheur des populations. Beaucoup de désagréments sont notés dans la mobilité des populations pour vaquer à leurs besoins.