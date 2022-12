Kolda : L’UCG débarrasse la ville de ses ordures et installe un cadre de vie meilleur

La propreté est constatée à travers la ville de Kolda. Rues, ruelles et autres coins sont débarrassés des ordures et autres déchets. L’unité de collecte et de gestion des ordures est passée par-là. Ce programme qui s’occupe du ramassage des déchets et ordures s’active pleinement de jour comme de nuit. Les différents quartiers de la commune de Kolda enregistrent toujours le passage des camions de ramassage. Ces gros engins font le tour des différents points de dépôt des ordures. Sur les lieux, des tas de poubelles laissées par les habitants du coin, sont évacuées par les travailleurs de L’UCG.