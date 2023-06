Kolda : La Coordination des musulmans a célébré la Tabaski ce mercredi





La Coordination des musulmans de Kolda a célébré, ce mercredi, la fête de Tabaski. À la mosquée des ibadous, située au quartier Bantanguel de la commune de Kolda, c’est l’imam Mohamed Mbacké Sène qui a dirigé la prière, en présence de plusieurs fidèles musulmans.



Dans son sermon, l'imam a évoqué la situation politique au Sénégal. Il invite les Sénégalais à être partout des artisans de la paix pour que "le Sénégal retrouve la stabilité et la cohésion sociale qui font de ce pays un espace respecté et aimé".





Dans ce registre, Mbacké Sène appelle les médias à plus de responsabilités pour mettre à la disposition du public des contenus qui contribuent au renforcement de la paix et au raffermissement des relations fraternelles et de bon voisinage qu’entretiennent les Sénégalais.





Pour lui, la presse doit avoir comme mission essentielle de contribuer à l’émergence du pays, à construire la paix et la cohésion, entre autres, et ne pas favoriser la haine entre les peuples".