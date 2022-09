Kolda : La police démantèle un vaste réseau de malfaiteurs spécialistes du cambriolage

Tout est parti d'une patrouille de la police qui a permis l'arrestation de A. B âgé de 33 ans, de nationalité guinéenne et ses complices A. F. Faty, Z. Diallo et I. Diallo, tous résidant dans ce même quartier Saré Kémo dans la commune de Kolda. Ses complices ont été appréhendés suite à la dénonciation de A B. Ainsi, avec leur arrestation, c'est tout le quartier qui jubile et pousse un ouf de soulagement. Les populations de cette localité ignoraient pour certains, avoir cohabité avec des malfaiteurs et adeptes du cambriolage.





C'est dans la nuit du 28 au 29 août lore d'une patrouille nocturne dans les différentes artères de la ville que la police a interpellé un individu vers les coups de 4 h en possession de 2 bonbonnes de gaz. Interpellé sur la provenance douteuse des objets qu'il détenait, l'homme a tenté de s'enfuir, avant d'être vite rattrapé. C'est ainsi qu'il a été conduit au poste de police et gardé à vue pour élucider l'affaire.

C'est le lendemain à 09 h, qu'une victime de vol, le nommé T. I. Sidibé s'est présenté à la police pour faire sa déclaration suite au cambriolage de son dépôt de gaz, installé au quartier Saré Kémo. Une localité située à la périphérie du centre ville de la commune de Kolda. Alors, les investigations menées par la police ont démontré que l'auteur est le nommé Abdoulaye Ba.





Dans la foulée, la perquisition de sa chambre a permis la saisie d'un important lot de matériel volé, dont 6 autres bonbonnes de gaz. Tout de suite, et sans hésitation, selon notre source, le mis en cause désigne ses complices qui sont A. F. Faty, Z. Diallo et I. Diallo.