Kolda: Le coordonnateur de la JPS/Pastef arrêté par la police

Les arrestations se poursuivent dans les rangs de Pastef. Le coordonnateur de la JPS/ Kolda a été arrêté ce samedi par les éléments du commissariat central de la capitale du Fouladou selon une source de Seneweb.



Mounirou Diallo est placé en garde-à-vue pour nécessité d'enquête. Il va passer cette nuit en détention.



Promu récemment par Ousmane Sonko au poste de coordonnateur de la JPS du Pool sud ( Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) , ce patriote est suspecté de planifier des attaques contre les bus TaTa et des édifices publics de Kolda selon des sources de Seneweb.



Les hommes du commissaire Malick Dieng ont déjoué un présumé projet d'attaques visant ces bus de transport et des édifices publics.